شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا يوأنس يبدأ أولى سهرات تسبحة كيهك بكاتدرائية الملاك بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها، أولى سهرات تسبحة كيهك المبارك لعام 1741ش – 2024م، اليوم الموافق 9 ديسمبر، بكاتدرائية الملاك ميخائيل بأسيوط من الساعة 10م حتى 5ص.

وتشهد سهرات تسبحة شهر كيهك للأنبا يوأنس إقبالا كبيرا من مختلف شعوب الكنائس، ويمثل الشهر مكانة خاصة في نفوس الأقباط لما يمتلكئه من روحانية خاصة، إذ يجري مدح السيدة مريم العذراء خلال تلك الصلوات.



جدول سهرات كيهك

وكانت قد نشرت كاتدرائية الملاك ميخائيل جدول سهرات تسبحة شهر كيهك لعام 1741ش – 2024م، للأنبا يوأنس، بالكنائس والأديرة المختلفة.