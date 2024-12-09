أخبار مصر

الأنبا يوأنس يبدأ أولى سهرات تسبحة كيهك بكاتدرائية الملاك بأسيوط

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا يوأنس يبدأ أولى سهرات تسبحة كيهك بكاتدرائية الملاك بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت – بتول عصام

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 03:00 ص

يبدأ الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها، أولى سهرات تسبحة كيهك المبارك لعام 1741ش – 2024م، اليوم الموافق 9 ديسمبر، بكاتدرائية الملاك ميخائيل بأسيوط من الساعة 10م حتى 5ص.

وتشهد سهرات تسبحة شهر كيهك للأنبا يوأنس إقبالا كبيرا من مختلف شعوب الكنائس، ويمثل الشهر مكانة خاصة في نفوس الأقباط لما يمتلكئه من روحانية خاصة، إذ يجري مدح السيدة مريم العذراء خلال تلك الصلوات.

172240-b20244a9-aadd-4016-afc3-7ca30de3bbaf
جدول سهرات كيهك

وكانت قد نشرت كاتدرائية الملاك ميخائيل جدول سهرات تسبحة شهر كيهك لعام 1741ش – 2024م، للأنبا يوأنس، بالكنائس والأديرة المختلفة.

140352-83dd88a4-4f22-4fc1-9567-25ed869a0c2d

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements