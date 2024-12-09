شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يشن غارات جوية عنيفة على درعا جنوب سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلامية سورية، بوقوع غارات جوية إسرائيلية عنيفة على درعا جنوب سوريا، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن الجيش الإسرائيلى سيبقى 60 يوما قابلة للتمديد داخل أراضي سوريا، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.

وأكد رئيس أركان جيش الاحتلال " لدينا قوات برية من المشاة والمدرعات والهندسة والمدفعية تعمل داخل سوريا مع قوات جوية وبحرية واستخباراتية أخرى".

وأعلن التلفزيون الرسمى السورى، سقوط نظام بشار الأسد، وبث التلفزيون الرسمي شاشة حمراء كُتب عليها: "انتصار الثورة السورية العظيمة وإسقاط نظام الأسد".

وفي وقت سابق، بث التلفزيون السورى، بيانًا للعمليات العسكرية، حثّ فيه الشعب السوري على "ضرورة الحفاظ على جميع ممتلكات الدولة السورية وعدم الاقتراب من المؤسسات العامة التي ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء السوري السابق حتى يتم تسليمها رسميًا".

ومن جهته، قال رئيس الحكومة السورية، الدكتور محمد غازي الجلالي، إنّه مستعد للتعاون مع الجميع وأي حكومة يختارها الشعب السوري.

وأضاف "غازي" خلال كلمته المُسجلة، أمس الأحد، أنّ "أي قيادة يختارها السوريون سنتعاون معها؛ حرصًا على المرافق العامة للبلاد ونمد أيدينا للجميع من أجل الحفاظ على مؤسسات الدولة ومرافقها".