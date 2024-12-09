شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يقرر صرف تعويضات عاجلة لضحايا سقوط ميكروباص بترعة بحر يوسف والان مع تفاصيل الخبر

قرر اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، صرف 50 ألف جنيه لكل رب أسرة متوفى، و25 ألف جنيه حال كان المتوفى أحد أفراد الأسرة و5 آلاف جنيه للمصاب، وذلك جراء حادث سقوط سيارة ميكروباص بمياه ترعة بحر يوسف بنطاق مركز ديروط أمام موقف سيارات الأجرة.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة يفيد ورود بلاغ بسقوط سيارة ميكروباص 14 راكبا بترعة بحر يوسف أمام موقف سيارات الأجرة بمدينة ديروط.

وعلى الفور أمر المحافظ بتوجيه كافة الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث حيث انتقلت قوات الحماية المدنية والانقاذ النهري وسيارات الإسعاف ومعدات الوحدة المحلية إلى موقع الحادث، وتم إنقاذ 4 مواطنين قبل سقوط السيارة وانتشال جثة من المياه ونقلها لمستشفى ديروط المركزي كما تم رفع السيارة من المياه بواسطة ونش الوحدة المحلية فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها للبحث عن الباقين.

وأشار المحافظ، إلى إنه فور وقوع الحادث تم تكليف مصطفى علي رئيس مركز ومدينة ديروط بالمتابعة المستمرة وتقديم كافة أوجه الدعم حتى انتهاء عملية البحث والتعامل مع تداعيات الحادث من حيث إنهاء إجراءات دفن المتوفين ومتابعة صرف التعويضات لأسر المتوفين والمصابين، كما كلف محمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة والشيماء عبدالمعطي وكيل المديرية بالتوجه إلى موقع الحادث وحصر المصابين والمتوفين وصرف الإعانات العاجلة للمصابين وكافة التعويضات لأسر المتوفين وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لهم.

وأكد أبو النصر، أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة علي تقديم كافة أوجه الرعاية للحالات الإنسانية في الأزمات والكوارث من خلال وزارة التضامن الاجتماعي مقدماً خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الإجتماعية للمتضررين من الحادث.