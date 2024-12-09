شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة قانونية.. لو اسمك خطأ في شهادة الميلاد إزاى تصححه بخطوات بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعرض بعض المواطنين إلى وجود خطأ في شهادة الميلاد عند استخراجها من مصلحة الأحوال المدنية، وحددت المصلحة ضوابط تصحيح البيانات الخطأ في الشهادات سواء الاسم أو تاريخ المواليد، حتى يتفادى الشخص التشابه في الأسماء مع الآخرين، وعندها يجد نفسه مطلوبًا لتنفيذ أحكام جنائية عليه بسبب تشابه الأسماء.



وتوجد أوراق مطلوبة لتصحيح الخطأ في الاسم بشهادة الميلاد ومنها:

ـ صورة من شهادة الميلاد الوارد فيها الخطأ.

ـ استخراج شهادات ميلاد للإخوة والأخوات.

- استخراج قيد عائلي لك.

- من الممكن أن تذهب بنفسك لمصلحة الأحوال المدنية لو كان لديك وقت لتقديم طلب.

ويعرض هذا الطلب على اللجنة المشكلة بكل محافظة لتصحيح قيود الأحوال المدنية.

ويحدد لك موظف الأحوال المدنية ميعاد للحضور واستخراج شهادة الميلاد الصحيحة.