شكرا لقرائتكم خبر عن الدفع بـ25 غواصا للبحث عن المفقودين بحادث غرق سيارة بترعة الإبراهيمية بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

دفعت مديرية أمن أسيوط، بـ 25 غواصا للبحث عن المفقودين في حادث سقوط سيارة ميكروباص بالترعة الإبراهيمية بمركز ديروط، بجانب قوات الحماية المدنية وقوات الإنقاذ النهري للبحث عن ضحايا الحادث، والتي كانت تقف في موقف الأجرة ولكن سقطت نتيجة رجوعها للخلف دون معرفة الأسباب في الترعة المتأخمة للموقف بمركز ديروط.

وقال مصدر أمني، إننا نعمل في ظروف بيئية صعبة، حيث شدة التيار بالترعة الإبراهيمية واتساع مساحة الترعة كونها الفرع الرئيسي بجانب الظلام في المياه نتيجة طبيعة مياه النيل، ولكن مستمرون في البحث بكافة الطرق.

كان اللواء وائل نصار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقي إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغًا بسقوط سيارة ميكروباص في الترعة الإبراهيمية، وبالانتقال وقوات الحماية المدنية والاسعاف، والقيادات الامنية ،وقوة من الشرطة إلي مكان الحادث، تبين صحة البلاغ وتم انتشال السيارة الميكروباص وجثة أحد الضحايا وجار البحث عن المفقودين.