شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط: انتشال جثة وإنقاذ 4 ركاب والبحث عن 5 آخرين فى حادث الميكروباص والان مع تفاصيل الخبر

علق اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على سقوط سيارة ميكروباص محملة بالركاب فى ترعة بمركز ديروط بأسيوط، قائلا: "تبلغ لنا أن أحد الميكروباصات محمل بـ10 ركاب والسائق، أثناء وجوده فى موقف ديروط بأسيوط، حيث ترك السائق السيارة بدون اتخاذ إجراءات الأمان ورفع فرامل اليد للسيارة فانزلقت فى مياه الترعة".

وأضاف هشام أبو النصر، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أنه على الفور توجهت قوات الإنقاذ والحماية المدنية وقوات مركز ديروط والمحافظة والتضامن الاجتماعى للعمل على انتشال الضحايا وإنقاذ باقى الأفراد، حيث تم إنقاذ 4 أفراد وانتشال جثة وجار البحث عن 5 آخرين.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم التحفظ على السائق فى القسم لاتخاذ الإجراءات اللازمة ويتم صرف التعويضات اللازمة للمصابين وأهالى المتوفين، وتم تكليف قوات الأمن بالبحث والتحرى عن ملابسات الحادث وظروفه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

ولفت محافظ أسيوط إلى أن تم انتشال الميكروباص من موقع الغرق، وتم علاج المصابين واستجوابهم واستكمال التحقيقات، مؤكدا أن الحادث إهمال من السائق، مقدما التعازى لأسر المتوفين.