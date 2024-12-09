شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: زيارة لخبير جراحات أورام الثدى بجامعة نورفولك بانجلترا لمستشفى هرمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان أنه تقرر زيارة الدكتور ماجد إبراهيم استشاري جراحة أورام الثدي التجميلية والجراحة العامة بمستشفي جامعة نورفولك ونورويتش بالمملكة المتحدة ضمن مشروع زيارات الخبراء الأجانب والمصريين لتقديم الخدمات الطبية للمرضى فحوصات طبية - إجراء عمليات جراحية مجانا

وقالت وزارة الصحة والسكان إن زيارة الدكتور ماجد إبراهيم استشاري جراحة أورام الثدي التجميلية والجراحة العامة بمستشفي جامعة نورفولك ونورويتش بالمملكة المتحدة ستكون فى الفترة من 9 ديسمبر إلى 13 ديسمبر

وتابعت وزارة الصحة والسكان : سيتم خلال الزيارة مناظرة الحالات والتدريب وإجراء العمليات مجاناً ولن يتقاضي الخبير أجراً فى معهد أورام دار السلام (هرمل)

وأضافت : يقوم الخبراء بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان من خلال تقديم الخدمات الطبية والتدخلية من مناظرة الحالات وإجراء الجراحات وتدريب الأطباء وعقد مؤتمر لمناقشة أحدث ما توصل إليه العلم في المجالات المختلفة في مستشفيات وزارة الصحة والسكان بالمحافظات