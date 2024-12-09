شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: 406 حالات إصابة بمرض غير مشخص بالكونغو مع أعراض حمى وصداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، إنه فى الفترة ما بين 24 أكتوبر و5 ديسمبر 2024، سجلت منطقة بانزى الصحية فى مقاطعة كوانغو بجمهورية الكونغو الديمقراطية 406 حالات من مرض غير مشخص مع أعراض الحمى والصداع والسعال وسيلان الأنف وآلام الجسم، وأفادت التقارير أن جميع الحالات الشديدة كانت تعانى من سوء التغذية الشديد ومن بين الحالات، تم تسجيل 31 حالة وفاة.

كانت غالبية الحالات المبلغ عنها بين الأطفال، وخاصة أولئك الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، موضحة أن المنطقة ريفية ونائية، مع إعاقة الوصول إليها بسبب موسم الأمطار المستمر ويستغرق الوصول إليها من كينشاسا عن طريق البر ما يقدر بنحو 48 ساعة.

وأدت هذه التحديات، إلى جانب التشخيص المحدود فى المنطقة، إلى تأخير تحديد السبب الأساسى. وقد تم نشر فرق الاستجابة السريعة لتحديد سبب تفشى المرض وتعزيز الاستجابة. تقوم الفرق بجمع العينات للاختبارات المعملية، وتوفير توصيف سريرى أكثر تفصيلاً للحالات المكتشفة، والتحقيق فى ديناميكيات انتقال العدوى، والبحث بنشاط عن حالات إضافية، سواء داخل المرافق الصحية أو على مستوى المجتمع.

وتساعد الفرق أيضًا فى علاج المرضى والتواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية ونظرًا للعرض السريرى والأعراض المبلغ عنها وعدد الوفيات المرتبطة بها، يتم النظر فى الالتهاب الرئوى الحاد والإنفلونزا وكورونا والحصبة والملاريا كعوامل سببية محتملة مع سوء التغذية كعامل مساهم شائع فى هذه المنطقة، وقد يكون سببًا أو مساهمًا فى الحالات وتجرى حاليًا اختبارات معملية لتحديد السبب الدقيق وفى هذه المرحلة، من الممكن أيضًا أن يكون أكثر من مرض مساهمًا فى الحالات والوفيات.