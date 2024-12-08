شكرا لقرائتكم خبر عن جولات يومية وخطة لمعالجة ضعف القراءة.. أبرز قرارات وكيل تعليم الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ توليه منصبه وكيلا لوزارة التربية والتعليم بالجيزة أواخر أكتوبر الماضى، حرص سعيد عطية على تنفيذ جولات يومية قبل بدء طابور الصباح لمتابعة استعدادات المدارس التي تمت زيارتها لاستقبال الطلاب، مع حرصه على حضور مراسم طابور الصباح ومتابعة العملية الدراسية بالفصول، كما ركزت جولات وكيل الوزارة سعيد عطية على متابعة القراءة والكتابة لدى الطلاب، حيث تمت متابعة ضعف القراءة والكتابة للطلاب من الصف الثالث الابتدائى حتى الثانى الإعدادى، وتبين وجود بعض الطلاب لا يجيدون القراءة والكتابة، ووجه وكيل الوزارة بعمل خطة لمساعدة الطلاب على تجاوز ضعف القراءة والكتابة، حيث أوضح وكيل الوزارة أن أعضاء هيئة التدريس وخاصة معلمو اللغة العربية لهم دور كبير في حل مشكلة ضعف مستوى الطلاب، كما شدد على المتابعة اليومية مع المدارس.

جولات وكيل الوزارة ركزت على خفض الكثافة الطلابية بالفصول الدراسية والمدارس حيث تم النزول بالكثافة لأقل من 50 طالبا وفق توجيهات وزارة التربية والتعليم، كما اتخذ وكيل الوزارة قرارات حاسمة ضد المقصرين حيث تم استبعاد بعض المسئولين في المدارس، كما وجه وكيل الوزارة مديرى الإدارات ووكلائها بالمتابعة الميدانية للتأكد من انتظام الدراسة وتنفيذ القرارات الوزارية الخاصة بالتقييمات وسد عجز المعلمين في المدارس.

وكلف وكيل الوزارة سعيد عطية إلى تشكيل لجان للمتابعة بعد زياراته للمدارس للتأكد من إزالة كافة المخالفات التي تم رصدها أثناء زيارته، حرصا على تحقيق الانضباط الكامل، كما وجه سعيد عطية بتفعيل جروب أولياء الأمور، ومتابعة الحضور من خلال لجنة خاصة لمراجعة الالتزام في المدارس التي تم رصد ارتفاع نسب الغياب فيها بين الطلاب، إضافة إلى متابعة التقييمات الخاصة بصفوف النقل والتحقيق مع بعض المقصرين في تصحيح التقييمات مع التشديد على ضرورة الالتزام بالمعايير الخاصة بتنفيذ التقييمات.