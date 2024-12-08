شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: أخيرا سقط الأسد وسندعم لبنان والعراق وإسرائيل بفترة سوريا الانتقالية والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس الامريكى جو بايدن في كلمة أذاعتها قناة القاهرة الاخبارية: إن أمريكا ستعمل مع الفصائل السورية لتأسيس المرحلة الانتقالية، وسنعمل على إقامة دولة سورية مستقلة بدستور وحكومة.

وأضاف: سنعمل على تحقيق الاستقرار في سوريا وحماية مواطنينا من أي تهديد، وسنعمل على تحقيق الاستقرار في سوريا وحماية مواطنينا من أي تهديد، وسندعم لبنان والعراق وإسرائيل في فترة سوريا الانتقالية.

وأكد أن روسيا وإيران وحزب الله لم يتمكنوا من الدفاع عن النظام في سوريا، وأن أمريكا ستعمل مع الشركاء والأطراف المعنية في سوريا لمساعدتهم على اغتنام الفرصة لإدارة المخاطر.

وتابع: الشعب السوري أمامه فرصة لبناء السلام والاستقرار، الوضع في سوريا مشوب بالمخاطر والضبابية، وأمريكا غير متأكدة من مكان الأسد وتقارير تقول إنه في موسكو.. أمامنا فرصة كبيرة لإنهاء معاناة الشعب السوري.. أخيرا سقط نظام الأسد.

وأعلن التليفزيون الرسمي السوري، اليوم الأحد، سقوط نظام بشار الأسد، وبث التلفزيون الرسمي شاشة حمراء كُتب عليها: "انتصار الثورة السورية العظيمة وإسقاط نظام الأسد".

وفي وقت سابق من اليوم، بث التلفزيون السوري، بيانًا للعمليات العسكرية، حثّ فيه الشعب السوري على "ضرورة الحفاظ على جميع ممتلكات الدولة السورية وعدم الاقتراب من المؤسسات العامة التي ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء السوري السابق حتى يتم تسليمها رسميًا".

ومن جهته، قال رئيس الحكومة السورية، الدكتور محمد غازي الجلالي، إنّه مستعد للتعاون مع الجميع وأي حكومة يختارها الشعب السوري.

وأضاف "غازي" خلال كلمته المُسجلة، اليوم الأحد، أنّ "أي قيادة يختارها السوريون سنتعاون معها؛ حرصًا على المرافق العامة للبلاد ونمد أيدينا للجميع من أجل الحفاظ على مؤسسات الدولة ومرافقها".