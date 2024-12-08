شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم الجيزة يحيل مدير مدرسة للشؤون القانونية لتدنى مستوى النظافة والان مع تفاصيل الخبر

أجرى سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة-مدير المديرية، يرافقه محمد حفني مدير إدارة المتابعة بالمديرية، جولة تفقدية شملت مدارس إدارات البدرشين، والحوامدية، وأبو النمرس، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وخلال تفقده لمدرسة الوحدة المحلية بالمرازيق، التابعة لإدارة البدرشين التعليمية، وجه وكيل الوزارة، بتحويل مدير المدرسة إلى الشئون القانونية بسبب تدني مستوى النظافة، وبيع مأكولات مجهولة المصدر داخل الجمعية التعاونية، وعدم وجود دفتر متابعة، والتقصير في تفعيل سجل القرائية رقم 26، مشددًا على توجيه لجنة خاصة لتنفيذ نظافة شاملة للمدرسة، مع توثيق الأعمال بالصور وإرسالها لمكتب وكيل الوزارة كدليل على التنفيذ الفوري.

وتفقد وكيل الوزارة مدرسة المرازيق الإعدادية المشتركة، بإدارة البدرشين، موجهًا بتحويل معلمة العلوم للشئون القانونية بعد ثبوت إعطائها دروسًا خصوصية رغم توقيعها على إقرار بعدم ذلك.

ووجه مدير المدرسة بالاهتمام بالنظافة العامة، وتعليق العلم والقسم واللوائح داخل الفصول، بحضور مدير عام الإدارة.

وأشاد وكيل الوزارة، بمستوى النظافة بمدرسة فتحي بشير الثانوية بالبدرشين، ومستوى التنظيم، مشيرًا إلى أنها تمثل مثالًا للانضباط والتميز، وعليه تم تكريم مدير المدرسة محمود أحمد سيد فرج وعدد من الطالبات الفائقات، تقديرًا لجهودهم التي تعكس التزامًا واضحًا بالتميز التعليمي.

وخلال زيارته لمدرسة بيبرس الابتدائية المشتركة، التابعة لإدارة الحوامدية التعليمية، أشاد وكيل الوزارة بمستوى العمل المتميز داخل المدرسة، ووجه الشكر لمدير المدرسة والعاملين بها على جهودهم المبذولة.

ولاحظ وكيل الوزارة خلال زيارته لمدرسة الحوامدية الإعدادية بنات، ارتفاع نسبة الغياب بين الطالبات، رغم انضباط العمل ومستوى النظافة العالي، موجهًا بتفعيل جروب أولياء الأمور، ومتابعة الحضور من خلال لجنة خاصة لمراجعة الالتزام خلال الأسبوع المقبل.

ووجه وكيل الوزارة، خلال زيارته لمدرسة الحوامدية الثانوية بنات، بالتحقيق مع موجه ومعلم اللغة العربية لتقصيرهما في تصحيح التقييمات، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالمعايير.

وأشاد بالمشتل التعليمي، الذي فاز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، معتبرًا إياه نموذجًا يُحتذى به في تعزيز الابتكار والجمال داخل المدارس.

ولاحظ وكيل الوزارة خلال زيارته لمدرسة المنوات الإعدادية بنين، التابعة لإدارة أبو النمرس، إقامة دوري رياضي بين الفصول أثناء الفسحة، وأشاد بالفكرة، مؤكدًا أهمية تفعيل الأنشطة كوسيلة لجذب الطلاب ومنع الغياب.

ونبه على حرمان الطلاب المتغيبين من المشاركة في الأنشطة كإجراء لتعزيز الالتزام بالحضور.

ووجه وكيل الوزارة خلال زيارته لمدرسة المنوات الثانوية بنين، بتفعيل الإشراف المدرسي بصرامة، مع التأكيد على متابعة الحضور بعد انتهاء امتحانات الشهر، لضمان عدم نقص الدرجات أو التخلف عن امتحانات الترم الأول.

وأشاد بمدرسة منيل شيحة الإعدادية بنات، لإزالة بعض السلبيات، بعد تنبيه سابق، مشيرًا إلى أنها أثبتت التزامها بالتحسين.

ووجه وكيل الوزارة، الشكر لمدير المدرسة، مشيدًا بالجهود المبذولة لتحقيق بيئة تعليمية نموذجية.

وأكد سعيد عطية، أن هذه الجولات تمثل التزام المديرية برؤية القيادة السياسية، مشددًا على أن "التعليم ليس فقط وسيلة لتطوير الفرد، بل هو الركيزة الأساسية لبناء وطن قوي ومزدهر، ولن نسمح بأي تقصير يعوق مسيرتنا نحو التميز، وسنظل داعمين لكل جهد مخلص يساهم في تحقيق مستقبل أفضل لأبنائنا الطلاب".



مدير تعليم الجيزة يتابع انتظام العملية التعليمية بالمدارس