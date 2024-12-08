شكرا لقرائتكم خبر عن استمارة الشهادة الإعدادية.. للطلاب سجل بياناتك قبل موعد امتحانات الترم والان مع تفاصيل الخبر

وجهت المديريات التعليمية طلاب الصف الثالث الإعدادي بتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم قبل موعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر لها 18 يناير المقبل، مشددة على أن تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية مهم لدخول الامتحانات، حيث إن الطالب لن يستطيع أداء الامتحان إذا لم يسجل بياناته، كما شددت على أن تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية يجب أن يكون خلال الأيام المقبلة.



أكدت على الطلاب غير المسجلين البيانات سرعة كتابتها إلكترونيا عبر الرابط المتاح على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال الدخول على اللينك التالى: أضغط هنا

وشددت المديريات التعليمية على أن تسجيل استمارة الاعدادية مهم وضرورى حتى يتاح للطلاب دخول الاختبارات فى نصف العام الدراسى حيث من المقرر أن تغلق الوزارة باب تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الشهادة الإعدادية قبل انطلاق الامتحان فى يناير المقبل د.

ووجهت الوزارة بأن تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم 18/ 1/ 2025 وتنتهي في 23/ 1/2025، ويتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية، وتعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.

وشددت وزارة التربية والتعليم على اتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الامتحانات طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرية الامتحان، كما شددت الوزارة على مراعاة عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين وذلك خلال أيام " 6 و7 و8 و19 يناير 2025.