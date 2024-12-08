شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط مكثف للرئيس السيسى خلال زيارته للنرويج ثانى محطات جولته الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدا الاثنين، نشاطه الرسمي في النرويج ثاني محطات جولته الأوروبية التي بدأها بزيارة الدنمارك وتشمل أيضا أيرلندا.

وقبل انطلاق النشاط الرسمي غدا، يحضر الرئيس السيسي مساء اليوم الأحد حفل شاي غير رسمي يقيمه رئيس الوزراء النرويجي بحضور وزير الخارجية النرويجي ومستشارة رئيس الوزراء النرويجي وسفيرة النرويج بالقاهرة، ومن الجانب المصري وزير الخارجية ووزير التجارة والاستثمار.

ثم يبدأ الرئيس السيسي غدا الاثنين، نشاطه الرسمي بالتوجه إلى مقر الضيافة الحكومي حيث يكون في استقباله رئيس الوزراء النرويجي، ويعقد الجانبان لقاءً ثنائياً، ثم يشهد الرئيس السيسي توقيع عدد من الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين، ثم يعقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة بحضور أعضاء وفدي البلدين.. ويقيم رئيس الوزراء النرويجي مأدبة غداء رسمية على شرف الرئيس السيسي.

ويتوجه الرئيس السيسي بعد ذلك إلى القصر الملكي للقاء ملك النرويج هارولد الخامس بحضور ولي العهد النرويجي، ويقام للرئيس السيسي استقبال رسمي.

وبعد ذلك يتوجه الرئيس السيسي إلى مقر البرلمان النرويجي حيث يكون في استقباله رئيس البرلمان النرويجي مسعود قره خاني، ويجري الرئيس السيسي مقابلة مع رئيس البرلمان، كما يوقع الرئيس السيسي في سجل تشريفات البرلمان، ويلتقي الرئيس السيسي أيضا مع رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالبرلمان النرويجي.

وفي المساء، يشارك الرئيس السيسي في عشاء عمل مع كبار مسؤولي الشركات النرويجية والصناديق الاقتصادية والاستثمارية الكبرى في النرويج بحضور ولي العهد النرويجي ووزيرة التنمية الدولية النرويجية حيث يلقي الرئيس السيسي كلمة بهذه المناسبة.

وفي يوم الثلاثاء، يجري الرئيس السيسي مقابلتين مع رؤساء شركتي "سكاتيك" و"انباور نيو، في ختام زيارته للنرويج.