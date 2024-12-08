شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تقيم صلوات تجنيز كاهن بأسقفية الشباب في شبرا ‎ والان مع تفاصيل الخبر

أقيمت في الحادية عشرة من صباح اليوم في كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بشبرا، الأب القس ميخائيل عطية الكاهن بأسقفية الشباب، الذي رقد أمس عن عمر بلغ 71 سنة وخدمة كهنوتية استمرت 28 سنة.

شارك في صلوات التجنيز من أحبار الكنيسة الأنبا موسى أسقف الشباب والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، وعدد كبير من الآباء الكهنة وخورس شمامسة الكنيسة والشعب.

وبعث قداسة البابا تواضروس الثاني رسالة تعزية قرئت في الجنازة، كما ألقى الأنبا موسى كلمة تعزية.

وجاء نص رسالة تعزية قداسة البابا كالتالي: "المسيح يعزينا جميعًا في خادم أمين ومحب ومجتهد، كرس حياته منذ شبابه المبكر في الخدمة والتعليم والتلمذة والافتقاد ليس في مصر وحدها، بل وأيضًا في عدد من كنائس المهجر. كان محبًا لخدمة الشباب بصورة روحية وعملية ونجح في التواصل معهم بروح أصيلة و فكر مستنير. كان من خدام أسقفية الشباب المخلصين لعشرات من السنين في بذل وتعب وكان يجول يصنع خيرًا مثل معلمه السيد المسيح، على رجاء القيامة نودعه ونطلب تعزيات السماء للأنبا موسى وللأسرة ولكل محبيه".

