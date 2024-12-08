شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد رحلة إنشاء محطة قطارات صعيد مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر فيديو خاص بمحطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة منذ بداية الإنشاء وحتى الانتهاء من تنفيذها وافتتاحها رسميا ودخولها الخدمة لتقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

وتضم محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة، عددا من الخدمات التى توفر الراحة لجميع فئات الركاب، ومنها قاعة كبار الزوار الموجودة فى الطابق الأرضى بالمحطة، والتى تتميز بوجود جدارية ولوحات مميزة للقطارات المصرية.



وتضم محطة قطارات الصعيد 10 أرصفة منهم 6 أرصفة لخط الصعيد، و4 أرصفة لخط المناشى القبارى، بها عدد كبير من الخدمات للركاب مثل مسارات ذوى الهمم الممتدة على الأرصفة، وكذلك المصاعد الموجودة على كل رصيف لخدمة ذوى الهمم وكبار السن، بالإضافة إلى الشاشات الإلكترونية على كل رصيف والمقاعد والمظلات وكذلك دورات مياه خاصة بالرصيف.

وأضافت محطة قطارات الصعيد للمنطقة المجاورة جراج متعدد الطوابق يسع أكثر من 500 سيارة بالإضافة إلى جراج أسفل المحطة يسع 250 سيارة وساحات انتظار أخرى بمحيط المحطة، كذلك تم افتتاح مسجد أمام المحطة كما تم إضافة مسطحات خضراء وتشجير بمداخل المحطة.



ويخدم المترددين على المحطة عدد 28 شباك تذاكر كما تم تزويد المحطة بعدد 10 ماكينات حجز تذاكر الكترونية والمحطة بها غرفة مراقبة مركزية مجهزة بشاشات المراقبة والتي تخدمها عدد 1200 كاميرا مراقبة موزعة بجميع أنحاء المحطة وملحقاتها وتضم المحطة عدد 2 مكتب استعلامات لخدمة الجمهور والمحطة مزودة ايضا بعدد 14 بوابة تفتيش للكشف على الحقائب وعدد 86 بوابة إلكترونية لدخول وخروج الركاب من والى الأرصفة .

كما يوجد بالمحطة عدد 14 سلم كهربائي متحرك وعدد 34 كهربائي + 1 مصعد لذوي الهمم ، وتضم المحطة مول تجاري بمساحة إجمالية 22.900 ألف متر مربع مكون من 3 أدوار يحتوي على عدد 161 محل تجاري ، ويوجد بالمحطة دور بدروم جراج مجهز لاستقبال 250 سيارة وملحق بالمحطة ورش للوحدات المتحركة حيث يوجد ورشة الجرارات على مساحة 3800 م2 بطاقة إصلاح 24 جرار/ يوم ، وورشة العربات على مساحة 22 ألف م2 بطاقة إصلاح 140 عربة وكذلك المبنى الإداري لورش المحطة ومبنى محطة الكهرباء ومحطة الوقود ومغسلة الوحدات المتحركة المجهزة بأحدث الأجهزة وتحتوي المحطة على عدد (6) أنفاق سيارات ومشاة بإجمالي طول 1.2 كم ويخدم المحطة ايضا جراج متعدد الطوابق تم انشائه على 6 طوابق بمساحة 7000 م2 بسعة 1100 سيارة .

كما تم إنشاء مسجد يخدم المحطة على مساحة 400 م2 ويسع عدد 500 مصلي وتم انشاء محطة الحافلات والتي تسع 50 اتوبيس وميني باص ، كما أن المحطة ملحق بها مساحة 10 فدان منطقة استثمارية (تجاري – سكني – اداري) مقدر لها تكلفة اجمالية 4.7 مليار جنية وتتيح فرص عمل بواقع 200 مهندس/ يوم و 7500 عامل/ يوم.