شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس عن القس ميخائيل عطية كاهن أسقفية الشباب الراحل: "كان يجول يصنع خيرًا مثل معلمه" والان مع تفاصيل الخبر

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية التعزية في رحيل القس ميخائيل عطية الكاهن المكرس بأسقفية الشباب الذي رحل عن عالمنا الفاني أمس.

وقال قداسته في تعزيته التي قرئت في صلوات الجنازة التي أقيمت في كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بشبرا اليوم: "المسيح يعزينا جميعًا في خادم أمين ومحب ومجتهد، كرس حياته منذ شبابه المبكر في الخدمة والتعليم والتلمذة والافتقاد ليس في مصر وحدها، بل وأيضًا في عدد من كنائس المهجر."

وأضاف: "كان محبًا لخدمة الشباب بصورة روحية وعملية ونجح في التواصل معهم بروح أصيلة و فكر مستنير. كان من خدام أسقفية الشباب

المخلصين لعشرات من السنين في بذل وتعب وكان يجول يصنع خيرًا مثل معلمه السيد المسيح."

واختتم: "على رجاء القيامة نودعه ونطلب تعزيات السماء لنيافة الأنبا موسى وللأسرة ولكل محبيه."