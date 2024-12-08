شكرا لقرائتكم خبر عن الفئات المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة من ذوى الاحتياجات الخاصة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص وزارة التضامن الاجتماعى على تقديم أوجه الرعاية لذوى الاحتياجات الخاصة ، كما أن هناك بعض الفئات المتاح لها استخراج كارت الخدمات المتكاملة، وأنه من خلال الكارت يحصل الشخص على العديد من المزايا فى إطار حرص الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى على الاهتمام بهؤلاء الفئات.

الشلل الدماغي

الشلل الرباعي

الشلل النصفي الطولي أو السفلي

شلل الأطفال الشديد

الإعاقات المتعددة

البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد (يد أو قدم)

كف البصر

فقد السمع التام

الحالات المتقدمة من ضمور العضلات

الإعاقات الذهنية الشديدة

ذوي القزامة (140 سم فأقل بعد سن البلوغ)

اضطراب طيف التوحد