شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة طبية شاملة بقرية الروضة مركز بئر العبد برعاية وزيرة التضامن الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى زيارتها لمحافظة شمال سيناء صباح اليوم الأحد ترافقها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية - بتفقد القافلة الطبية الشاملة بقرية الروضة مركز بئر العبد، حيث كان فى استقبالهما اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء وقيادات المحافظة، نوابها.

تستهدف القافلة من 400 إلى 500 مستحق فى جميع التخصصات، وتضم القافلة الطبية 8 تخصصات "باطنة – عظام – أطفال – أنف وأذن – جلدية – جراحة – مسالك – نساء"، بالإضافة إلى صيدلية شاملة تحتوى على كافة أصناف الدواء طبقاً للتخصصات الطبية، ويتم توفير معمل تحاليل طبية فورية تظهر النتائج بحد أقصى 12 دقيقة للوقوف على التشخيص الدقيق لمساعدة الأطباء فى وصف العلاج الطبى المناسب لكل مستحق، وتوفر القوافل الطبية بمؤسسة مصر الخير التحويلات الطبية ما بعد القافلة من أشعات تخصصية وعمليات جراحية كبرى وصغرى ومتوسطة مجاناً لمستحقى القافلة.

كما ألقى الدكتور حسام موافى رائد طب الحالات الحرجة فى مصر والأستاذ بقصر العينى جامعة القاهرة، محاضرة توعوية بعنوان "صحتك بالدنيا".



وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد القافلة الطبية الشاملة بقرية الروضة

كما تفقدت الوزيرتان ومحافظ شمال سيناء منتجات مشروع تعزيز التنمية المستدامة في المحافظة والتي تنفذه جمعية تنمية المجتمع المحلي بالجورة، حيث تقوم عليه 20 سيدة من سيدات المحافظة الأولى بالرعاية بإنتاج الكليم.

وقد أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بمنتجات السيدات، موجهة بعرض منتجاتهن في المعارض التي تنظمها الوزارة في مختلف محافظات الجمهورية.

ومن المقرر أن تشهد زيارة وزيرتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية لمحافظة شمال سيناء تفقد وافتتاح عدد من المشاريع التنموية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي في المحافظة بالشراكة والتعاون مع الجمعيات الأهلية.

كما ستتفقد وزيرة التضامن الاجتماعي المركز اللوجستي للهلال الأحمر المصري لدعم غزة في درغام بمدينة العريش، والمخزن الجمركي التابع للهلال الأحمر المصري أيضا.