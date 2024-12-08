شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: تجديد كارت الخدمات المتكاملة فى مدة لا تتعدى 30 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة أنه يتم التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة من طالبي «كارت الخدمات المتكاملة» من خلال دمج عدد من الإجراءات المشتركة بين وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه يوجد اتفاق بين الوزارتين على دمج إجراءات التقييم الطبي والتقييم الوظيفي في لجنة واحدة، لسرعة تحديد الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة.

وأكد «عبدالغفار» ميكنة منظومة التظلمات الخاصة بطالبي استخراج كارت الخدمات المتكاملة، تنفيذاً لاستراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، والعمل على إنهاء قوائم الانتظار الخاصة بالتظلمات في مدة أقصاها 30 يوماً.

وتابع «عبدالغفار» تم زيادة السعة الاستيعابية للمنصة الالكترونية المخصصة لاستخراج الكارت، لمن مر على استخراجهم الكارت مدة 5 سنوات، وذلك لاتباع الإجراءات الخاصة بالتجديد، في مدة أقصاها 30 يوماً.