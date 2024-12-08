شكرا لقرائتكم خبر عن مركز عمليات طوارئ الهلال الأحمر.. أول مركز بالشرق الأوسط لإدارة الأزمات والكوارث والان مع تفاصيل الخبر

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة من الفيديوهات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت لقاءات من داخل جمعية الهلال الأحمر المصري، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتطوع.

تهدف هذه الفيديوهات إلى إبراز جهود مركز عمليات الطوارئ بالهلال الأحمر المصري ومركز التعبئة التابع له، ودورهما في إيصال المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا داخل مصر وخارجها.

تضمنت الفيديوهات لقاءً مع مدير مركز عمليات الطوارئ بالهلال الأحمر المصري، حيث تحدث عن أهمية المركز والدور الحيوي الذي يقوم به. يُعد مركز عمليات الطوارئ أول مركز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تابع للهلال والصليب الأحمر يعمل في مجال إدارة الأزمات والكوارث. بدأ العمل بالمركز في عام 2019، وهو ينقسم إلى قسم الإدارات المساندة لتقديم الخدمات أثناء الاستجابة للكوارث، وقسم رصد ومتابعة خريطة المخاطر الخاصة بالقطاعات المختلفة.

كما كشفت الفيديوهات عن استجابة الهلال الأحمر المصري للعديد من الكوارث على المستويين المحلي والدولي، مثل إخلاء وعودة الجالية المصرية خلال الحرب الروسية الأوكرانية، والتعامل مع أزمات السيول بدول الجوار. ومن أبرز جهود المركز تواجد مجموعة من متطوعي الهلال الأحمر المصري على الشريط الحدودي بين مصر والسودان لمدة تزيد عن 599 يومًا لتقديم الخدمات للعابرين من السودان إلى مصر.

وأوضحت الفيديوهات أيضًا الدور الفعّال للهلال الأحمر المصري خلال أزمة حرب غزة، حيث تواجدت مجموعة من المتطوعين على الحدود بين مصر وغزة، بالإضافة إلى مجموعة أخرى بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني لإدخال المساعدات داخل غزة. كما تم إنشاء معسكرين داخل غزة، أُطلق عليهما "مصر 1" و"مصر 2".

شملت الفيديوهات أيضًا لقاءً مع مدير إدارة التطوع بالهلال الأحمر المصري، الذي تحدث عن الدور الرئيسي لمركز التعبئة. يقوم المركز باستقبال التبرعات وفرز وتعبئة المساعدات الإنسانية.

وأشارت الفيديوهات إلى أن الهلال الأحمر المصري يضم أكثر من 35 ألف متطوع موزعين على 27 فرعًا بمختلف المحافظات. يُشترط للتطوع أن يتجاوز سن المتطوع 16 عامًا، ويتم ذلك من خلال الاتصال بالخط الساخن 15322 أو متابعة خطوات التطوع عبر منصات الهلال الأحمر المصري.

وفي ختام الفيديوهات، وجهت المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري الدكتورة آمال إمام، رسالة إلى المتطوعين قالت فيها: "التطوع عمل نبيل لا نعرف قيمته إلا من خلال ممارسته. التطوع حياة، والتطوع مسئولية، ومن لم يعطِ لغيره، لم يعش حياته".