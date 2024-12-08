شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. التليفزيون السوري يعلن سقوط نظام بشار الأسد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان ءالتليفزيون السورى فى خبر عاجل سقوط نظام بشار الأسد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

على هامش مُشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أعمال النسخة الثانية والعشرين من منتدى الدوحة 2024، التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس وزراء دولة قطر، بحضور السفير عمرو الشربيني، سفير جمهورية مصر العربية لدى قطر.

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل أن التليفزيون السورى يعلن سقوط نظام بشار الأسد. قررت وزارة الداخلية منح جميع النزلاء والنزيلات، زيارة إستثنائية خلال الفترة من يوم 10/12/2024 حتى 31/12/2024 على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، بمناسبة الاحتفال بـ" اليوم العالمى لحقوق الإنسان"، الموافق 10 ديسمبر من كل عام.. وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات. نجحت الدولة المصرية في الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، لاسيما فيما يتعلق بالقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية وعلاجها، في إطار حرصها على تعزيز جودة حياة المواطن، وذلك ضمن سلسلة من المبادرات الصحية التي أطلقتها الدولة تحت شعار " 100 مليون صحة"، لتسعى من خلالها لتحسين خدمات التشخيص والعلاج، لخفض معدلات الإصابة بشكل مستدام، وتوفير العلاج والرعاية اللازمة بأحدث المعايير والبروتوكولات العالمية، حيث حرصت الدولة من خلال القوافل الطبية المتنقلة على الانتشار في أنحاء الجمهورية، بما يسهم في فعالية الجهود للكشف عن مرضى فيروس سي، مع الاعتماد على أحدث التقنيات العلاجية بالتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية، لتنجح بذلك في تقديم تجربة ملهمة أشادت بها المؤسسات الدولية على نطاق واسع. مصر تنجح فى القضاء على فيروس سي بشهادة المؤسسات الدولية زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة "اليوم العالمى لحقوق الإنسان"

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 2 مليون و935 ألف سيدة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ «العناية بصحة الأم والجنين» منذ انطلاقها في شهر مارس 2020، وحتى اليوم، وذلك ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، تحت شعار «100 مليون صحة». أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، تشغيل سوق جديد لليوم الواحد بشارع مترو الساقية بحي العمرانية، لتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار تناسب المواطنين، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية. بأسعار تناسب المواطنين.. محافظ الجيزة: تشغيل سوق جديد لليوم الواحد بالعمرانية غدا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن جيش الاحتلال يستدعي الفرقة 98 ولواءي المظليين والكوماندوز إلى الحدود مع سوريا. كوريا الجنوبية: النيابة العامة تحجز الرئيس يون كمشتبه به بعد استلام "شكاوى عديدة" أعلنت النيابة العامة في كوريا الجنوبية اليوم الأحد، حجز الرئيس يون سيوك يول، كمشتبه به بتهمة "الخيانة". كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن جميع الأنحاء تشهد أجواءً مستقرة. الأرصاد: أجواء مستقرة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 23 والصغرى 15 درجة كوريا الجنوبية: النيابة العامة تحجز الرئيس يون كمشتبه به بعد استلام "شكاوى عديدة"

ارتفع سعر الذهب في مصر بشكل محدود خلال التداولات الصباحية اليوم الأحد، وسجل الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً 3690 جنيها للجرام، وعيار 24 بسعر 4217.14 جنيه للجرام، وعيار 18 بسعر 3162.86 جنيه للجرام.

يلتقي فريق الزمالك مع إنيمبا النيجيري فى السادسة مساء اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة، على ملعب جودسويل أكبابيو، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام أنيمبا النيجيري مكوناً من: حراسة المرمى: محمد عواد. خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – عمر جابر. خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – أحمد عبد الرحيم "إيشو". خط الهجوم: مصطفى شلبي – حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو".

رئيس الوزراء يعرب لنظيره القطرى عن تطلعه لاستثمار التواصل بين الجانبينالتليفزيون السوري يعلن سقوط نظام بشار الأسدوزارة الصحة: فحص 2 مليون و935 ألف سيدة ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنينجيش الاحتلال يستدعى الفرقة 98 ولواءى المظليين والكوماندوز إلى الحدود مع سورياسعر الذهب فى مصر اليوم.. عيار 21 يسجل 3690 جنيها للجرامتشكيل الزمالك المتوقع أمام إنيمبا.. شلبي وزيزو وحسام أشرف فى الهجوم