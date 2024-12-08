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شبورة كثيفة وأجواء باردة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمد

الأحد، 08 ديسمبر 2024 12:11 م

كشف التحديث الأخير لـ خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس نهارًا وليلًا والظواهر الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا الإثنين 9 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

حالة الطقس نهارًا

- طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر

- طقس بارد على كل الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

الظواهر الجوية

- شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- نشاط رياح على مناطق من أقصى الغرب وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة:

- القاهرة الكبرى: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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