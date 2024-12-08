شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين: دمغ 220 طنا من المعادن الثمينة سنويا والان مع تفاصيل الخبر

أكد اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن حجم دمغ المعادن الثمينة من مشغولات ذهبية والسابئك الذهبية تبلغ من 180 إلى 220 طنا سنويا .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل معرض الذهب والمجوهرات بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء احمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين، والمهندس هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وكان اللواء أحمد سليمان أكد أن لجان المصلحة تستمر فى تكثيف الرقابة على الأسواق، تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، للتأكد من سلامة عيارات المشغولات والسبائك الذهبية المعروضة للبيع ودمغها بالدمغة الحكومية بالمصلحة، وذلك في إطار حرص الوزارة على عدم تعرض المواطنين لأى غش أو تدليس من بعض ضعاف النفوس، مطالبا أي مواطن لديه مشكلة تتعلق بالمعدن الثمين عليه التواصل مع مصلحة دمغ المصوغات والموازين وسيتم اتخاذ كل اللازم من أجل مصلحة المواطن والحفاظ على حقوقه.