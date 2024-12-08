شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرتا التنمية المحلية والتضامن تصلان شمال سيناء لافتتاح عدد من المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

وصلت إلى محافظة شمال سيناء اليوم الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في زيارة ميدانية تهدف إلى متابعة وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة.

استقبل الوزيرتان اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء المجموعة البرلمانية للمحافظة. وبدأت الزيارة بجولة في قرية الروضة التابعة لمركز بئر العبد، حيث افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي حضانة “قباء” التي تخضع لإشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

كما تفقدت الوزيرة القافلة الطبية التي تعمل على تقديم الخدمات الصحية لأهالي القرية، وأطلقت حملة “كسوة الشتاء” التي تستهدف توزيع المساعدات على المستحقين في القرية ضمن جهود الوزارة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وتتواصل الزيارة اليوم بجولات تشمل مدينتي العريش والشيخ زويد، حيث من المقرر أن يتم افتتاح عدد من المشروعات المهمة، منها تفقد قوافل السعادة في المدينة الشبابية بالعريش، والتي تهدف إلى تقديم أنشطة اجتماعية وترفيهية للشباب والأطفال، و افتتاح محطة تحلية مياه الشرب في قرية أبو العراج بمدينة الشيخ زويد، ضمن جهود تحسين خدمات المياه بالمنطقة، ومتابعة القافلة الطبية وحملة الإطعام الموجهة لدعم الأسر في القرى الأكثر احتياجًا.

تأتي هذه الزيارة عقب أسابيع من زيارة وزير الأوقاف لقرية الروضة في إطار إحياء الذكرى السابعة لحادث مسجد الروضة، والتي شهدت إطلاق مبادرات دعم اجتماعي وتنموي.

كما سبقتها زيارة وزير الشباب والرياضة لمدينة العريش لافتتاح عدد من المشروعات والأنشطة الرياضية، مما يعكس تضافر الجهود الحكومية لتعزيز التنمية في شمال سيناء.