شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة "اليوم العالمى لحقوق الإنسان" والان مع تفاصيل الخبر

قررت وزارة الداخلية منح جميع النزلاء والنزيلات، زيارة إستثنائية خلال الفترة من يوم 10/12/2024 حتى 31/12/2024 على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، بمناسبة الاحتفال بـ" اليوم العالمى لحقوق الإنسان"، الموافق 10 ديسمبر من كل عام.. وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .