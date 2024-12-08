شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرتا التنمية المحلية والتضامن تفتتحان معارض خياطة وتطريز فى شمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

قامت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال جولتهن في محافظة شمال سيناء، بتسليم الدعم العيني للسيدات في مجالات الخياطة والتطريز والكليم اليدوي، وذلك في إطار مشروع تنفذه جمعية تنمية المجتمع بالجورة، بشمال سيناء في إطار تعزيز التنمية المستدامة في محافظة شمال سيناء

جاء ذلك على هامش الزيارة، التي تقوم بها الوزيرتان لشمال سيناء وتم تسليم الأدوات اللازمة لـ 20 سيدة من قرية الروضة وقرى بئر العبد، تشمل الخيوط والمواد الخاصة بالخياطة والتطريز، حيث تم تنظيم معرض خاص بمشاركة السيدات اللاتي استلهمن إبداعهن الحرفي من هذا الدعم. وقد تفقدت الوزيرات المعرض، الذي نظمته الجمعية، وأشادت بمستوى المنتجات التي سيتم تسويقها بالتعاون بين الجمعية والسيدات في المعارض المختلفة التي تشارك فيها الجمعية.

تواصل الزيارة أنشطتها حيث تفقدت الوزيرات قافلة طبية مجانية في قرية الروضة، والتي تضمنت 10 عيادات متخصصة تقدم خدمات صحية وإسعافات طبية. كما افتتحت الدكتورة مايا مرسي حضانة “قباء” التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي، وأطلقت حملة “الشتاء الدافئ” لتوزيع المساعدات على الأسر المحتاجة.

كما من المقرر أن تتواصل الزيارة في مدن شمال سيناء حيث يتم افتتاح عدد من المشروعات الخدمية، منها تفقد “قوافل السعادة” في المدينة الشبابية بالعريش، وزيارة قرية أبو العراج بمدينة الشيخ زويد لافتتاح محطة لتحلية مياه الشرب وتفقد القافلة الطبية وحملة الإطعام.

تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود الحكومية المستمرة لدعم التنمية في شمال سيناء، حيث سبقتها زيارات رفيعة المستوى شملت وزير الأوقاف لإحياء الذكرى السابعة لحادث مسجد الروضة، وكذلك زيارة وزير الشباب والرياضة لافتتاح مشروعات رياضية متنوعة في العريش.



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معارض خياطة وتطريز