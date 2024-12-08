شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2024.. البحث العلمى تمول 538 مشروع تخرج لـ3000 طالب من 28 جامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا العديد من الإنجازات خلال عام 2024، حيث واصلت تعزيز مكانتها فى مجال البحث العلمى والتطوير التكنولوجى فى مصر.

وأكد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى أن أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تلعب دورًا محوريًّا فى تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي، من خلال شراكات مع الجامعات والمراكز البحثية ضمن تحالفات إقليمية، بالإضافة إلى توقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية لتعزيز التكامل بين البحث العلمى واحتياجات الاقتصاد الوطني.

وأضاف الوزير أن الأكاديمية ستواصل تعزيز أهداف التنمية المستدامة فى مصر من خلال التركيز على تحفيز الابتكار وتنمية الاقتصاد المعرفي، وتقديم حلول بحثية مبتكرة تلبى احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة؛ مما يسهم بشكل فعال فى دعم الاقتصاد الوطني، كما أشاد بالأنشطة العلمية والبحثية التى نفذتها الأكاديمية خلال عام 2024، مؤكدًا أن هذه الأنشطة كان لها دور كبير فى تحقيق التقدم فى مجالات متنوعة، حيث ساعدت فى تلبية احتياجات الصناعة المحلية، وتطوير حلول تكنولوجية، تسهم فى تعزيز قدرات الاقتصاد المصري، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.



ومن جانبها، أكدت د.جينا الفقى القائم بعمل رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أن الأكاديمية حققت عددًا من الإنجازات فى مختلف مجالات البحث العلمى والتكنولوجيا خلال عام 2024، شملت تقديم العديد من المبادرات والمشروعات العلمية التى تهدف إلى تطوير القدرات البشرية والتكنولوجية، وتعزيز التعاون الدولى فى المجالات الحيوية، مثل: العلوم النووية، الذكاء الاصطناعي، والابتكار الأخضر، بما يساهم بشكل فعال فى تحقيق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى التى تتماشى مع رؤية مصر 2030.

ومن بين هذه الإنجازات التى تحققت خلال عام 2024 قيام الأكاديمية بتمويل 538 مشروع تخرج لـ3000 طالب من 28 جامعة ضمن برنامج "مشروعى بدايتي"، كما دعمت 13 طالبًا من برنامج "جامعة الطفل" للسفر إلى المعهد المتحد للعلوم النووية فى روسيا، وقدمت الأكاديمية دعمًا لـ977 من أوائل الخريجين عبر برنامج "علماء الجيل القادم"؛ مما أسفر عن تعيين 122 طالبًا، وحصول 197 طالبًا على الماجستير، والتحاق 10 طلاب بالبرنامج الرئاسي، مع إنتاج 200 بحث علمى منشور فى مجلات دولية.

كما قدمت أكاديمية البحث العلمى منحًا لما بعد الدكتوراه لعدد 52 باحثًا مصريًا و4 أفارقة بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، بما يعزز البحث العلمى والتبادل المعرفى مع الدول الإفريقية، وتم توقيع عقد نقل وتسويق تكنولوجى لمشروع المركبات منخفضة السرعة، مع تسليم العينة الأولى للأكاديمية، ومن المتوقع تسليم 10 سيارات تامة الصنع، إضافة إلى ذلك، أطلقت الأكاديمية مبادرة "تواصل" عبر منصة بنك الابتكار المصرى لدعم نمو القطاع الصناعى المصري، وتقديم حلول للتحديات البيئية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأطلقت الأكاديمية مبادرة "المعامل الوطنية" لإنشاء 6 معامل متخصصة بتكلفة 135 مليون جنيه، تشمل مجالات (النانو تكنولوجي، طب الأعشاب، صناعة الألبان، حفظ الأصول الوراثية للخيول، التخلص من النفايات الخطرة، والسيارات الكهربائية والروبوتات)، كما تم تمويل 133 مشروعًا مشتركًا مع دول، مثل: الصين، والهند، وجنوب إفريقيا، وفرنسا، وغيرها، لدعم المشروعات المشتركة وتبادل الخبرات.

كما تم إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج التدريبى "الابتكار والإبداع والملكية الفكرية للمعلمين والمربين" بالتعاون مع أكاديمية المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بمشاركة 31 معلمًا ومطورًا من مصر والدول العربية، كما أطلقت الأكاديمية مبادرة التحالفات العربية للبحث والتطوير، وتم تمويل 8 مشروعات، بمشاركة 18 دولة عربية و201 باحث ضمن 112 فريقًا بحثيًا، فضلاً عن إطلاق تحدى AgriTech4Egypt، على منصة CGIAR Accelerate for Impact Platform (A4IP)، وذلك بالتعاون مع مراكز CGIAR، والتحالف الدولى للتنوع البيولوجى وCIAT، وICARDA، وIWMI، وIFPRI، تحت رعاية التعليم العالى والبحث العلمى وبدعم من PRIMA وصندوق إفريقيا للتكيف مع تغير المناخ (CRAF)، ومؤسسة سينجينتا للزراعة المستدامة SFSA))، ومبادرات ووحدات المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية العاملة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

واستضافت الأكاديمية الندوة الدولية الثلاثين (ISINN-30) حول تفاعل النيوترونات مع النوى فى شرم الشيخ خلال الفترة من 14 إلى 18 أبريل 2024، بمشاركة 75 باحثًا من مصر ودول أخرى، كما أعلنت الأكاديمية عن بدء قبول المقترحات البحثية ضمن المرحلة الثانية من الحملة القومية للنهوض بإنتاجية الأراضى الصحراوية فى المزرعة البحثية النموذجية بالمغرة، ودعمت الأكاديمية طلاب الماجستير والدكتوراه للمشاركة فى المدرسة الصيفية التى تُنظم فى معامل المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية، بالإضافة إلى المشاركة فى المشاريع البحثية فى مجالات فيزياء الجسيمات النظرية، والتجريبية، والهندسة، والحوسبة التى تُنفذ داخل المنظمة.

وتم افتتاح أول حاضنة متخصصة فى الأعمال التكنولوجية الرياضية بمركز شباب "مدينة نصر" بتمويل من الأكاديمية بلغ 5.5 ملايين جنيه، ودعمت الأكاديمية 43 حاضنة فى مختلف أقاليم مصر، تغطى أكثر من 24 مجالًا، وبلغ عدد مكاتب دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا 56 مكتبًا فى الجامعات والمراكز البحثية، بالإضافة إلى ذلك، وصل عدد نوادى ريادة الأعمال إلى 50 ناديًا، وأطلقت الأكاديمية برنامجًا لبناء القدرات فى الملكية الفكرية للباحثات المصريات، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، حيث سجلت 500 باحثة، وجرى اختيار 75 للمشاركة فى ورشة عمل لتطوير مشروعاتهن البحثية وحمايتها.

كما استضافت أكاديمية البحث العلمى احتفالية "المرأة فى مجال الرياضيات" بمناسبة اليوم العالمى للمرأة فى الرياضيات، حيث تم تكريم ثلاث باحثات متميزات، ونظمت الأكاديمية يومًا تعريفيًّا عن برنامج "جامعة الطفل" بالتعاون مع الشبكة الأوروبية، وأعلنت الأكاديمية عن فتح باب التقديم لبرنامج "جسور التنمية" لعام 2024، الذى يقدم منحًا تصل إلى 4 ملايين جنيه؛ لدعم المشروعات المحلية، بالتعاون مع الخبراء المصريين فى الخارج، كما نظمت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ورشة عمل حول استخدام برامج الملكية الفكرية لدعم خدمات البراءات؛ بهدف تعزيز التحول الرقمى فى مكاتب الملكية الفكرية فى مصر والعالم العربي، وشارك ممثلون من مصر وتونس والمغرب وعمان والأردن والسعودية، كما قامت الأكاديمية بتوقيع عقود احتضان لـ 6 شركات ناشئة فى حاضنة رواق بأسيوط بجامعة الأزهر، لتضاف إلى 45 شركة سابقة، مع تحقيق قيمة سوقية تجاوزت الملايين.



وشاركت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى اجتماع قادة أكاديميات العلوم للدول الأعضاء فى مجموعة "بريكس" فى موسكو، وهى المرة الأولى التى تشارك فيها مصر فى هذا الاجتماع، كما شاركت الأكاديمية فى الاجتماع السنوى لشبكات الدول العربية للبحوث والتعليم فى الرباط، فضلاً عن تنظيم مسابقة الصور العلمية 2024، والتى فاز فيها 20 متسابقًا من أصل 125 مشاركًا بـ755 صورة علمية فى ستة مجالات، حيث تم منح جوائز مالية للفائزين بالمراكز الأولى، ودعمت أكاديمية البحث العلمى أعضاء فريق مسرح بانوراما برشا عبر إحدى الحاضنات المتخصصة فى فن الأداء ضمن "مشروع تنمية وتطوير ريادة الأعمال فى مصر"، كما افتتحت بنك الجينات والأصول الوراثية للأحياء المائية المصرية بالتعاون مع المعهد القومى لعلوم البحار، ونظمت الأكاديمية أيضًا "ندوة التوعية باليوم العالمى للجوع" بالتعاون مع الشبكة القومية لخبراء التكنولوجيا الحيوية، وأطلقت مبادرة لتعميق التصنيع المحلى فى صناعة الأجهزة المنزلية، بالتعاون مع مجموعة العربي؛ بهدف مواجهة تحديات الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

شاركت الأكاديمية فى ندوة "الابتكار لدول مبادرة الحزام والطريق" فى الصين، والمؤتمر الطبى "اليوم العلمى للجينوم"، كما نظمت "أسبوع الابتكار الأخضر" بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، ودعمت فنيًا وماليًا المؤتمر الدولى للاتصالات ومسابقة الابتكارات العلمية بالأكاديمية العسكرية المصرية، مع تخصيص جوائز مالية بقيمة 100 ألف جنيه لأفضل الأفكار، وأعلنت أكاديمية البحث العلمى عن فوز 13 طالبًا بمنحة كاملة للسفر إلى المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا، فى مسابقة الفيزياء الرابعة ضمن برنامج "جامعة الطفل"، التى شارك فيها 250 طالبًا، كما أعلن مجلس الأكاديمية فى دورته 181 عن فوز 61 عالمًا بجوائز الدولة لعام 2023، بما فى ذلك جوائز النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية، وتم منح 10 جوائز للرواد والمرأة فى التعليم العالى والبحث العلمى بإجمالى 640 ألف جنيه، و40 جائزة للهيئات والأفراد بمجموع 660 ألف جنيه، كما تم فتح باب التقدم لمشروعات التخرج فى "برنامج مشروعى بدايتي" للعام 2024/2025، حيث تم دعم أكثر من 4800 مشروع بقيمة تتجاوز 165 مليون جنيه.



وتمت إقامة الموسم الخامس لمبادرة رالى السيارات الكهربائية بمدينة العلمين الجديدة، بمشاركة 43 فريقًا طلابيًا من 28 جامعة مصرية، حيث فازت جامعة حلوان بالمركز الأول، وجامعة عين شمس بالمركز الثاني، وجامعة دمياط بالمركز الثالث، بالإضافة إلى فوز الفريق المصرى بالأولمبياد الإفريقى للرياضيات للعام الثانى على التوالي، بحصول 3 طلاب على ميداليات برونزية وفضيتين بدعم ورعاية الأكاديمية، وأُقيم نهائى مسابقة الدورى المصرى لريادة الأعمال بمشاركة 61 فريقًا من الجامعات والمراكز البحثية، كما أعلنت الأكاديمية عن فوز 20 مشروعًا فى الموسم الأول من مسابقة "التأليف والترجمة فى الثقافة العلمية.

وأعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالتعاون مع جمعية اتصال وشركة دلتا سكوير عن الفائزين فى الدورة الثامنة من "تحدى مصر لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي" كما حققت الأكاديمية إنجازًا جديدًا فى مجال الزراعة من خلال مشروع "تقييم وإكثار سلالات جديدة من اللوبيا والثوم"، الذى أسفر عن تسجيل صنفين من الثوم وثلاثة أصناف من اللوبيا، كما أطلقت الأكاديمية ووزارة الشباب والرياضة الدورة الثانية لحاضنة أعمال"MOYS" المتخصصة فى التكنولوجيا الرياضية، لاحتضان 10 شركات ناشئة، بتمويل يصل إلى 200 ألف جنيه لكل شركة، كما ساهمت فى دعم الفريق المصرى الذى حقق نجاحًا متميزًا فى أوليمبياد الرياضيات العربى الرابع 2024 بحصوله على أربع ميداليات (ذهبية، فضية، وبرونزيتين)، فضلا عن استضافة مصر للجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات فى 2025، وهى المرة الأولى فى دولة عربية والثانية فى إفريقيا، كما نظمت الأكاديمية المدرسة الشتوية الرابعة عشرة لشباب الباحثين فى العلوم النووية فى روسيا، بمشاركة 150 طالبًا مصريًا، وحصلت الأكاديمية على العضوية الكاملة فى شبكة أكاديميات العلوم الإفريقية (NASAC).

وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى أن أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تعد بمثابة بيت خبرة وطنى وذراعًا تنفيذيًا لرؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي، مؤكدًا أن الأكاديمية نفذت العديد من المبادرات والمشروعات التى تسهم فى تطوير البنية العلمية والتكنولوجية فى مصر، وتعزز التعاون الدولى فى مجالات حيوية؛ مما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز الابتكار والبحث العلمى فى مختلف التخصصات.