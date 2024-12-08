شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: انطلاق معرض نيبو 2024 للذهب والمجوهرات 15 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، انطلاق معرض "نيبو 2024" فى الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات. لافتا إلى أن المعرض يعد منصة عالمية لدعم صناعة الذهب والمجوهرات في مصر، ويسهم في تعزيز مكانة المنتجات المصرية محلياً ودولياً، كما سيتم تقديم تخفيضات على رسوم الاشتراك لرواد الأعمال ومصممي الفضة، في إطار مبادرة مشتركة بين مصلحة الدمغة والموازين والشعبة العامة للذهب والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية، وقد تم حجز معظم المساحات المخصصة لرواد الأعمال.

وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل معرض الذهب والمجوهرات بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والمهندس هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات أن المعرض يعتبر من الفعاليات البارزة لدعم قطاع الذهب والمعادن الثمينة في مصر، حيث يجمع نخبة من الشركات والمصنعين والخبراء في المجال لعرض أحدث المنتجات والمشغولات الذهبية. كما سيتم تخصيص أجنحة لدولتى تركيا وإيطاليا.