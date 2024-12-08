شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف مخاطر السمنة فى مرحلة الطفولة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن مخاطر السمنة في مرحلة الطفولة والمراهقة، مؤكدة أن السمنة هي زيادة الكتلة الدهنية في الجسم وفي مرحلة الطفولة والمراهقة تسبب عواقب نفسية واجتماعية سلبية فتؤثر على الأداء المدرسي والحياة مثل النوم أو الحركة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان أنها تؤثر على الصحة النفسية كما أن من مضاعفات السمنة أنها تسبب ارتفاع مخاطر الإصابة بـ

- الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية

- ارتفاع ضغط الدم

- السكر

- السرطان

- الاضطرابات العصبية

- الأمراض التنفسية المزمنة

- الاضطرابات الهضمية