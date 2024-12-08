شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح وزارة التموين خلال شراء الذهب لتجنب الغش والان مع تفاصيل الخبر

أكد ناجى فرج، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، أن سوق الذهب يشهد تطورات مهمة مع اقتراب نهاية عام 2024، لافتا إلى أن الأسعار العالمية للذهب من المتوقع أن تتجاوز 3.000 دولار للأوقية خلال الربع الأول من العام المقبل، فى ظل ارتفاع الطلب واستمرار دور الذهب كملاذ آمن للاستثمار.

وحذر فرج المواطنين من عمليات الغش فى الذهب، مشددًا على ضرورة شراء المشغولات الذهبية من أماكن معتمدة والحصول على فواتير رسمية تتضمن جميع التفاصيل لضمان الجودة والمصدر.

وأشار فرج إلى أن المصريين يتمتعون بتاريخ طويل فى الإقبال على الذهب، حيث يشهد السوق المحلى تداول ما يقارب 70 طنًا سنويًا، منها 15 إلى 20 طنًا من السبائك والجنيهات الذهبية.كما أن ارتفاع أسعار الذهب عالميًا ومحليًا، والتى وصلت إلى حوالى 4,000 جنيه للجرام، لم يؤثر على مكانته كخيار استثمارى مفضل.

وأكد فرج أن الذهب، رغم ارتفاع تكلفته، يظل استثمارًا آمنًا على المدى القصير وجيدًا على المدى الطويل. وأعرب عن أمله فى أن يسهم المعرض فى دفع عجلة الصناعة الوطنية وتعزيز مكانة مصر فى سوق الذهب العالمي.