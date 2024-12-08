شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توجه بتنفيذ تقييمات طلاب المدارس المطبقة بها منهجية الجدارات والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية، حيث وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتكليف المحققين بمهام التحقق الداخلى لـ أعمال التقييم بالمدارس الفنية المطبق بها منهجية الجدارات وفقاً لكل نوعية للعام الدراسى 2024 -2025م، ولا يتم قبول أية اعتذارات إلا من خلال مدير المديرية، وذلك بخطاب موجه للدكتور رئيس الادارة المركزية لمدارس التعليم الفني.



وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، يأتى ذلك فى إطار الخطة التنفيذية للإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى لأعمال التقييم والتحقق للبرامج الدراسية ذات المناهج المبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية للعام الدراسى الحالى 2024 - 2025، لطلاب التعليم الفنى بالمدارس الفنية المطبق بها البرامج الدراسية المبنية على منهجية الجدارات المهنية، وفى ضوء التدريبات التى تمت للمرشحين على أعمال التحقق الداخلي، وبناء على ترشيحات منسقى برامج التعليم الفنى باللجنة النوعية لأعمال التقييم والتحقق بالادارة المركزية لمدارس التعليم الفنى للمحققين الداخليين، لتنفيذ أعمال التحقق الداخلى بالمدارس الفنية المطبق بها منهجية الجدارات المهنية، وفى ضوء لائحة التقييم والتحقق المعدلة والمعتمدة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بهدف تأكيد صدق وموثوقية أدوات التقييم والتأكد من أن المقيمين يطبقون معايير التقييم بشكل موحد ومتسق والتأكيد قرارات التقييم التى يتخذها المقيمون قبل إعلان النتائج والتأكد من أن سجلات التقييم والتحقق الداخلى دقيقة وكاملة ودعم المقيمين من خلال تقديم التغذية الراجعة والتوجيه والمشورة وتنفيذ إجراءات المدرسة للتعامل مع التماسات التقييم المقدمة من الطلاب.