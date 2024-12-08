شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مؤتمر وزير التموين للإعلان عن معرض الذهب والمجوهرات والان مع تفاصيل الخبر

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل معرض الذهب والمجوهرات بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء احمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين و المهندس هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

ويعتبر المعرض من الفعاليات البارزة لدعم قطاع الذهب والمعادن الثمينة في مصر، حيث يجمع نخبة من الشركات والمصنعين والخبراء في المجال لعرض أحدث المنتجات والمشغولات الذهبية .



ومن المقرر أن يشارك هذا العام 50 عارض مصري و 30 عارض دولي من تركيا وإيطاليا والإمارات والأردن والصين، فضلا عن جناح دولي من تركيا وإيطاليا لعرض أحدث آلات الذهب والمجوهرات بتقنيات متطورة من الشركات في هذا المجال، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنتاج وجودة التصميم في صناعة المجوهرات، كما أن المعرض يجمع نخبة من الشركات والمصنعين والخبراء في المجال لعرض، أحدث المنتجات من المشغولات الذهبية والمجوهرات والمعدات والآلات اللازمة في صناعة المشغولات الذهبية.



