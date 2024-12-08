شكرا لقرائتكم خبر عن معهد تيودر بلهارس يطلق دورة تدريبية فى مجال إنعاش القلب والرئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم معهد تيودور بلهارس للأبحاث دورة تدريبية متخصصة في مجال إنعاش القلب والرئة (Basic Life Support - BLS). أقيمت الدورة تحت رعاية الدكتور محمد عباس شميس، مدير المعهد ورئيس مجلس الإدارة، وبالتعاون مع الجمعية المصرية لإنعاش القلب الرئوي،في إطار السعي المستمر لرفع كفاءة الكوادر الطبية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.



استهدفت الدورة تعزيز قدرات الفريق الطبي في التعامل مع الحالات الطارئة وإنقاذ الأرواح، حيث شارك حوالي 30 متدربًا من الأطباء وأعضاء الهيئة البحثية، بالإضافة إلى طاقم التمريض والفنيين، وقد شملت الدورة محاضرات نظرية تناولت المفاهيم الأساسية لإنعاش القلب والرئة وأهمية التدخل السريع في حالات الطوارئ القلبية.



كما اشتملت على تدريبات عملية باستخدام أحدث التقنيات والنماذج التدريبية، بما يتماشى مع المعايير العالمية ومتطلبات الجودة في الرعاية الصحية.



قام بتنظيم الدورة الأستاذ الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس شعبة البحوث الإكلينيكية الجراحية، الذي أوضح أن هذه التدريبات تشكل جزءًا أساسيًا من الجهود المستمرة لتطوير خدمات المعهد وضمان سلامة المرضى.



وأكد الدكتور محمد شميس أن تطوير مهارات الفريق الطبي هو أحد الركائز الأساسية لتحسين جودة الخدمات الصحية، مشيرا إلى أن هذه الدورة لا تمثل فقط نشاطًا تدريبيًا، بل تُعد استثمارًا حقيقيًا في حياة المرضى وسلامتهم، مع التزام المعهد بتبني أفضل الممارسات العالمية.

وأشاد المشاركون بمستوى التنظيم والمحتوى العلمي للدورة، معبرين عن تقديرهم للجهود المبذولة لتوفير تدريب متقدم يعزز جاهزيتهم للاستجابة الفعالة في الحالات الطارئة.



تأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من الأنشطة التدريبية التي ينظمها المعهد لضمان تحسين الأداء الطبي والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.