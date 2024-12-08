شكرا لقرائتكم خبر عن الشبورة مستمرة صباحا.. الأرصاد تكشف الظواهر الجوية المتوقعة حتى آخر الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 08 ديسمبر 2024 11:06 ص

كشف التحديث الأخير لـ خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من الأحد 8 ديسمبر 2024، إلى الجمعة 13 ديسمبر 2024.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة، الظواهر الجوية المتوقعة حتى نهاية الأسبوع الجاري على النحو التالي:

الأحد 8 ديسمبر والإثنين 9 ديسمبر 2024

- شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- نشاط رياح أحيانًا على مناطق من أقصى الغرب وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

من الثلاثاء 10 ديسمبر إلى الخميس 12 ديسمبر 2024

- شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

الجمعة 13 ديسمبر 2024

- نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.