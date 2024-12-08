شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: نتنياهو يطالب وزراء حكومته بعدم الإدلاء بتصريحات حول سوريا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 08 ديسمبر 2024 09:58 ص

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي: نتنياهو يطالب وزراء حكومته بعدم الإدلاء بأي تصريحات حول التطورات في سوريا.

قالت شبكة سكاى نيوز نقلا عن رويترز، إن مصدرا عسكريا سوريا مطلعا أعلن صباح الأحد، أن قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بـ سقوط نظام الحكم.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن وكالة الأنباء الفرنسية ان رئيس الحكومة السورية، محمد غازي الجلالي، قال مستعدون للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب.