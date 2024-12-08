شكرا لقرائتكم خبر عن تقدم ترتيب مستشفيات قصر العينى للمركز 36 عالميا بتصنيف AMC العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية طب قصر العينى جامعة القاهرة، عن تقدم ترتيب مستشفيات القصر العيني الجامعية فى تقييم تصنيف AMC العالمي ليحتل المركز الـ 36 بين 250 مستشفى ومركز طبي عالمي في 46 دولة، وذلك للعام الحالي 2024 .

وأوضحت كلية طب قصر العينى، إن تصنيف AMC Ranking وهو حساب ونشر تقييمات أكبر العلامات التجارية في العالم، والدليل الأكثر شمولاً لقيم العلامات التجارية وملفات تعريف الشركة، ويتم تحديثه سنويًا منذ عام 2008، تقوم Brand Finance بتقييم قوة وقيمة أكثر من 5000 علامة تجارية عالمية كل عام.

وعلى جانب آخر، كان الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، أعلن إصدار كلية طب قصر العيني " دورية علمية عن طب الكوارث والطوارئ"، بالشراكة مع الناشر الدولى Springer Nature، وبنك المعرفة المصري، لرصد التطورات العلمية فى مجال التعامل مع الكوارث الصحية والطوارئ، وذلك فى إطار سد الفجوة المعرفية مع الجامعات العالمية، وفى ضوء تطوير منظومة البحث العلمى فى المجال الطبى وتطوير منظومة النشر العلمى تحت شعار "شراكة معرفية لمواجهة التحديات الصحية".