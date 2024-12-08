شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح لمساعدة كبار السن للتكيف مع التغيرات الخاصة بالرؤية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة الصحة عبر صفاحتها الرسمية علي منصة فيس بوك مجموعة من النصائح لمساعدة كبار السن على التكيف مع التغيرات الخاصة بالرؤية، ويأتي ذلك في اطار برنامج رعاية كبار السن.

وذلك عن طريق العديد من الخطوات، وهي كتالي:

1. استخدام إضاءة بدون وهج، والاستخدام المحدود للألوان، مثل الأزرق والأخضر والبنفسجي، وزيادة الوعي بارتفاعات الحواجز والخطوات.

2. يجب توخي الحذر وتقديم المساعدة لكبير السن، فقد يكون غير مستقر عند الاستيقاظ، أو قد يكون لديه مشاكل في المشي أو التوازن بسبب تغيرات الرؤية.

3. قم بتعريف نفسك في كل مرة تدخل فيها غرفته، لأنه قد لا يتمكن من رؤيتك بوضوح.

4. يراعى توفير كتابة كبيرة جدًا في التقويمات أو الكتب.

5. يفضل كتابة الأشياء بحروف كبيرة وواضحة باستخدام قلم داكن اللون على ورق أبيض أو أصفر فاتح.

6. ارتداء النظارة الطبية.

7. يجب إخبار كبار السن عندما تنقل شيئًا من مكان مألوف.

8. يراعى وصف مكان الطعام على الطبق.

9. يفضل استخدام تباين الألوان لإبراز الصور.

10. يفضل تحديد حواف السلالم بلون مختلف عن الأرضية.

أنفوجراف وزارة الصحة