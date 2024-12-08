شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة السورية: أدعو المواطنين إلى عدم المساس بالأملاك العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي في مقطع مصور، إنه لن يغادر البلاد، من أجل الحفاظ على مقدرات البلد وضمان استمرار مرافق الدولة، ولن أرحل إلا بطريقة سلمية.

ودعا الجلالى الشعب السورى للحفاظ على مؤسسات الدولة والتفكير بعقلانية، وعدم المساس بأى أملاك عامة وأنها بالأساس أملاكهم.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن وكالة الأنباء الفرنسية ان رئيس الحكومة السورية، قال مستعدون للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب.