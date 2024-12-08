شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: دخول فصائل مسلحة مناطق في ريف العاصمة دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل لها، بأن فصائل مسلحة دخلت مناطق في ريف العاصمة دمشق.

بينما أشارت القاهرة الإخبارية إلى سماع دوى إطلاق نار فى دمشق، ولم يتبين حتى الآن مصدر النيران، بينما تسود حالة ترقب كبيرة في العاصمة السورية دمشق.

وهناك تداول أنباء عن وصول فصائل مسلحة إلى سجن صيدنايا شمالي دمشق، ولا يوجد حتى الآن تأكيد ببيان رسمى.

