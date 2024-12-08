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القاهرة الإخبارية: دخول فصائل مسلحة مناطق في ريف العاصمة دمشق

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القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل لها، بأن فصائل مسلحة دخلت مناطق في ريف العاصمة دمشق.

بينما أشارت القاهرة الإخبارية إلى سماع دوى إطلاق نار فى دمشق، ولم يتبين حتى الآن مصدر النيران، بينما تسود حالة ترقب كبيرة في العاصمة السورية دمشق.

وهناك تداول أنباء عن وصول فصائل مسلحة إلى سجن صيدنايا شمالي دمشق، ولا يوجد حتى الآن تأكيد ببيان رسمى.
 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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