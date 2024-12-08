القاهرة الإخبارية: أنباء عن وصول فصائل مسلحة إلى سجن صيدنايا شمالي دمشق

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القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية عن تداول تداول أنباء عن وصول فصائل مسلحة إلى سجن صيدنايا شمالي دمشق.

وأضافت في نبأ عاجل لها، عن سماع دوي إطلاق نار كثيف في وسط العاصمة السورية دمشق.

وقالت الفصائل المسلحة فى سوريا، إنهم بدؤوا دخول مدينة القصير بريف حمص على الحدود مع لبنان، وأكدت أنها سيطرت على المدينة. وتابعت إنها ترقب العاصمة دمشق، وذلك بعد تصريحاتها بأن عمليات الفصائل مستمرة "لتحرير كامل ريف دمشق".