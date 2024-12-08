شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مقترح تطبيق السنة التأسيسية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، ونص التعديل على أن يُضاف إلى القانون المشار إليه مادة رقمها (19 مكررًا)، تتيح لطلاب الثانوية العامة من خريجى عام 2024 التقدم بنظام السنة التأسيسية وفيما يلى كل ما تريد معرفته عن المقترح:-

إتاحة التقدم للالتحاق بالسنة التأسيسية للطلاب الوافدين

السنة التأسيسية هدفها تحقيق الجودة التعليمية وإتاحة الفرصة أمام الطلاب فى الالتحاق بالكليات التى تتناسب مع رغباتهم.

مشروع القانون سيتم عرضه على لجنة التعليم بمجلس النواب للموافقة ومجلس النواب ومن ثم بدء التطبيق.

مقترح آليات التنفيذ، يتضمن أن يكون القبول فى حدود الـ5% أقل من الحد الأدنى المعلن للقبول فى تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية.

سيكون دراسة السنة التأسيسية فى الجامعات الحكومية والتى تقع ضمن قواعد التوزيع الجغرافى للطلاب المصريين وهى الجامعة الأقرب للإدار التعليمية الحاصل منها على شهادة الثانوية العامة، وفى الجامعات التى تقع فى نطاق محل السكن بالنسبة لطلاب الشهادات المعادلة.

الدراسة ستكون فى كليات العلوم والآداب وفى حالة عدم وجود كلية علوم بالجامعة الحكومية يتم الدراسة داخل كليات التربية ذات الأقسام العلمية.

نتيحة السنة التأسيسية بنظام ناجح وراسب ويكون الحد الأدنى للاجتياز 60%

يتاح للطلاب الوافدين أيضا دراسة السنة التأسيسية سواء الراغبين فى استكمال الدراسة الجامعية بمصر او بجامعات دولية أخرى، الجامعات الحكومية هى التى ستحصل الرسوم الدراسية الخاصة بالسنة التأسيسية.

الدراسة فى السنة التأسيسية بنظام الفصلين الدراسيين بيحث يحق للطالب تسجيل المقررات الدراسية كاملة فى الفصل الدراسى الأول مع إتاحة تسجيل بعض المقررات فى الفصل الدراسى الثانى لتحسين الدرجات.