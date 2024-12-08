شكرا لقرائتكم خبر عن بتخفيضات كبيرة.. اليوم ختام مهرجان الجبن المصرى بحديقة الحرية والان مع تفاصيل الخبر

يستمر مهرجان الجبنة المصرية، المقام بحديقة الحرية بالزمالك، بمحافظة القاهرة، يوميا من الساعة 9 صباحا حتى الخامسة مساء، وذلك حتى اليوم 8 ديسمبر .

ويقام المهرجان تحت رعاية محافظة القاهرة، ويشارك فيه كل من اتحاد الصناعات الغذائية، ومركز البحوث الزراعية، وكلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، والغرفة التجارية بدمياط ( شعبة الألبان ) ، ورابطة منتجى ومصدري الألبان.

ويستهدف المهرجان، توفير السلع الغذائية عالية الجودة للمواطنين بأسعار مخفضة ، كما تشجع الصناعة المصرية، وتخلق العديد من فرص العمل، وتخفيض الأسعار.

ويستهدف المعرض تطوير صناعة الجبن فى مصر ووضعها على المسار الصحيح الهادف إلى جعل الجبن المصرى بأنواعه المختلفة واحدًا من أهم المنتجات التى يمكن التوسع في تصديرها.

ويشارك فى المهرجان أكثر من 70 عارض من كبريات الشركات المصرية المتخصصة فى صناعة الأجبان والحلوى ، كما يضم المهرجان منافذ لبيع منتجات العسل والبيض والتوابل والمخبوزات والحلويات.