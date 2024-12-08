شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. وزارة التعليم تحدد مواعيد امتحان نهاية الترم للمدارس الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

أخبار مصر.. الأرصاد: طقس غد بارد ليلًا وشبورة كثيفة والصغرى بالقاهرة 15 درجة

وزارة الصحة: 11 حالة إعاقة مستحقة لكارت الخدمات المتكاملة

شوقى علام: الأسلوب الأمثل لبقاء الإنسان رسمته الشرائع السماوية فى إطار عقد

وزارة العمل تتلقى غدا طلبات التقدم لفرص بالسعودية بمرتبات تصل لـ15 ألف ريال

أسعار اشتراكات المترو للجمهور وكبار السن ومصابى وأسر الشهداء

وزير التعليم: كل 700 ألف طالب يحتاجون 17 ألف فصل وزيادة أعداد الملتحقين بالمدارس

التنمية المحلية تعقد 4 برامج تدريبية للعاملين بقطاع التفتيش والإدارات الهندسية

وزارة العمل تعلن عن فرص عمل فى السعودية بمرتبات تصل لـ15 ألف ريال

هيئة الأرصاد تكشف حالة الطقس فى القاهرة والمحافظات حتى نهاية الأسبوع

الأرصاد: غطاء سحابى يحجب جزءا من أشعة الشمس ولا توجد فرص لسقوط أمطار

الأرصاد: طقس غد بارد ليلًا بأغلب الأنحاء وشبورة كثيفة والصغرى بالقاهرة 15 درجة

الفئات المستفيدة من المعاشات الاستثنائية.. إنفو جراف

محافظ الجيزة: تشغيل سوق جديد لليوم الواحد بالعمرانية الإثنين المقبل

تعرف على أسعار السلع الغذائية بسوق اليوم الواحد بالمرج.. صور

محافظ القاهرة يفتتح رابع أسواق اليوم الواحد بمنطقة المرج.. صور

وزارة التعليم توجه بتعميم رياضة الشطرنج فى المدارس.. التفاصيل

الصحة توضح كمية الطعام المناسبة للطفل الرضيع عند بداية الشهر السابع.. إنفوجراف

وزارة التضامن تشارك فى البرنامج التدريبى المنعقد باليابان حول الطفولة المبكرة

وزارة التعليم تحدد مواعيد عقد امتحان نهاية الترم لطلاب المدارس الفنية

وزارة الصحة توضح الاحتياجات الغذائية فى مرحلة المراهقة

وزير الأوقاف: مواجهة الإلحاد تتطلَّب منظومة عقلية واستلهام جهود الفلاسفة العظماء

مؤتمر "الفلسفة الإسلامية": دار الإفتاء تحتضن العقول المتوهجة من كل معراج فكرى

وزارة الصحة تعلن عن أول مستشفى لعلاج الأورام بقطاع الطب بسمالوط.. صور

فاكسيرا تكشف قائمة تتضمن 15 مصلا ولقاحا متوفرة بفروع الشركة

هل يجوز صيام الاثنين والخميس بنية القضاء والتطوع معًا؟.. الإفتاء تحسم الجدل

أهم المعلومات عن خط "الرورو" المصري الإيطالي لنقل الصادرات الزراعية