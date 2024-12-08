شكرا لقرائتكم خبر عن أهم المعلومات عن خط "الرورو" المصري الإيطالي لنقل الصادرات الزراعية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالسبت، 07 ديسمبر 2024 11:21 م
شغلت مصر خط "الرورو" المصري الإيطالي للنقل البحرى، لنقل الحاصلات الزراعية وعدد من البضائع بين مصر وايطاليا، فى أسرع وقت، وفى النقاط التالية أهم المعلومات الهامة عن الخط.معلومات عن الخط :
- خط لنقل البضائع باستخدام الشاحنات المبردة والجافة
- يسهم في فتح أسواق للصادرات المصرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية والأوروبية
- يعمل على انخفاض زمن وصول البضائع إلى يومين ونصف فقط مقارنة بنحو 6 أيام
- متوقع أن يساهم في زيادة حركة الحاويات بين موانئ البحر المتوسط بنسبة 3.5% سنوياً حتى عام 2027
- تخفيض رسوم الموانئ بنسبة 88% على أن يطبق مبدأ المعاملة بالمثل
- تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية لتصبح 100 دولار سواء للوارد أو الصادر بدلاً من 300 و350 دولاراً
- تهدف الاستثمارات في محطات الحاويات وتوسعات الموانئ في البحر المتوسط والبحر الأحمر إلى تعزيز مكانة مصر كمركز لإعادة الشحن، وجذب اهتمام الشركات الأجنبية
- يأتي الخط في إطار تنفيذ خطة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت
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