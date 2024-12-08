شكرا لقرائتكم خبر عن عالم أزهرى: مصر قدمت للإنسانية وللأجيال ما لم تقوَ عليه أمة من الأمم والان مع تفاصيل الخبر

قال الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الله منَّ على الأمة المصرية بأنها أرض الرباط أى التى تذود عن الأمة بأسرها، ولا يمكن لإنسان عاقل أن ينكر أن مصر على امتداد تاريخها قدمت للإنسانية والبشرية بل وللأجيال ما لم تقوَ عليه أمة من الأمم.

وأضاف إبراهيم رضا، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أنه يكفى أننا الشعب الذى كلما تعرض لاحتلال أو اغتصاب الأرض وجدت أن المواطن المصرى لإيمانه بنعمة الأمن لم يغادر مصر، بل وقفوا دفاعا عن الأرض والعرض والوطن.

ولفت إبراهيم رضا إلى أنه تحطمت على الصخرة المصرية كل المخططات وكل من أراد بهذا الوطن سوء جعل الله كيده فى نحره وتدميره فى تدبيره، وأعلنت الدولة أن الوطن للجميع والأزهر مع الكنيسة والمسجد مع الكنيسة أيضا والكل على قلب رجل واحد.



