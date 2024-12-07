شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الأرصاد: طقس غد بارد ليلًا وشبورة كثيفة والصغرى بالقاهرة 15 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، يوم غد الأحد 8 ديسمبر 2024، طقسًا باردًا ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في العاصمة الدنماركية "كوبنهاجن" بـ"ميتا فريدريكسن"، رئيسة وزراء الدنمارك، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس إلى الدنمارك.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العلاقات بين مصر والدنمارك قوية وعميقة وشهدت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة في مختلف المجالات، متابعا: "هناك رغبة متبادلة بين مصر والدنمارك لتعزيز هذه الروابط وبناء جسور التواصل بين شعبينا". رئيسة وزراء الدنمارك: مصر شريك أساسى لبلادنا والاتحاد الأوروبى رحبت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتى فريدريكسن، خلال مؤتمر صحفى بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقالت إن العلاقات بين البلدين متينة، ولقد حظيت السنة الماضية بزيارة بلدكم الجميل، وقدمت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لما جرى من نقاشات. استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أعمال النسخة الثانية والعشرين من منتدى الدوحة 2024، الذي تستضيفه العاصمة القطرية "الدوحة" يومي 7 و8 ديسمبر الجاري. أمير دولة قطر يؤكد حرصه على استمرار فتح قنوات اتصال دائمة مع الدولة المصرية نفت جمهورية مصر العربية بشكل قاطع ما أوردته صحيفة Wall Street Journal بأن مسئولين مصريين حثوا الرئيس السورى على مغادرة البلاد وتشكيل حكومة فى المنفى، وتؤكد أن تلك المعلومات لا أساس لها من الصحة جملة وتفصيلًا. الخارجية تنفى ما نشرته صحيفة وول ستريت: معلومات لا أساس لها من الصحة التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، الدكتورة منى على الأمين العام للمجلس الاعلي للبيئة والموارد الطبيعية بالسودان، ضمن فعاليات مشاركته فى مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16 والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض. وزير الرى: سد النهضة بدأ إنشاؤه دون تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة عقدت اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها برئاسة اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي نيابة عن وزيرة التضامن الاجتماعي، وأعلنت اللجنة عن الموافقة على منح معاشات استثنائية لعدد 3665 حالة من الحالات الاجتماعية والمرضية الشديدة، بالإضافة إلى الحالات الطارئة والعاجلة والحالات التي أدت خدمات جليلة . تنظم محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة التموين، اليوم، سوق اليوم الواحد بالمرج، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة . وزارة العمل تعلن عن فرص عمل فى السعودية بمرتبات تصل لـ15 ألف ريال وزارة العمل تعلن عن فرص عمل فى السعودية بمرتبات تصل لـ15 ألف ريال أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم السبت، عن فتح باب التقديم على فرص عمل للمصريين، في عدد من التخصصات الهندسية، والإدارية للعمل في مشاريع البنية التحتية، ومحطات معالجة المياه بالمملكة العربية السعودية. محافظ الجيزة: تشغيل سوق جديد لليوم الواحد بالعمرانية الإثنين المقبل أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، تشغيل سوق جديد لليوم الواحد بشارع مترو الساقية بحي العمرانية، لتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار تناسب المواطنين، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية. أرسلت الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه حرصاً من التعليم الفني بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تنظيم مواعيد عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالمدارس الثانوية الفنية بكافة نوعياتها صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) على مستوى جميع المديريات، وإلحاقاً للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، يتم تكليف المدارس الفنية الالتزام بالآتي: محافظ الجيزة: تشغيل سوق جديد لليوم الواحد بالعمرانية الإثنين المقبلوزارة التعليم تحدد مواعيد عقد امتحان نهاية الترم لطلاب المدارس الفنية محافظة القاهرة تنظم سوق اليوم الواحد بالمرج لتوفير السلع بتخفيضات 20% منح معاشات استثنائية لـ3665 حالة من الحالات الاجتماعية والمرضية الشديدة رئيسة وزراء الدنمارك: مصر شريك أساسى لبلادنا والاتحاد الأوروبى قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم السبت، بتغريم الفنان عمرو دياب 200 جنيه ودفع تعويض 10 آلاف جنيه بتهمة التعدي وصفع الشاب سعد أسامة في إحدى الحفلات. تغريم عمرو دياب 200 جنيه وتعويض 10 آلاف بتهمة صفع الشاب سعد أسامة

قالت رئاسة الجمهورية السورية إن بعض وسائل الإعلام الأجنبية شائعات وأخباراً كاذبة حول مغادرة الرئيس السوري بشار الأسد دمشق، أو زيارات خاطفة لدولة أو أخرى.

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، يوم غد الأحد 8 ديسمبر 2024، طقسًا باردًا ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. تعادل فريق الأهلي سلبياً مع أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي فى المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، السبت، بملعب الأخير فى الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. الأهلي يتعادل سلبياً مع أورلاندو فى جنوب أفريقيا بدوري الأبطال

الرئيس السيسى ورئيسة وزراء الدنمارك يوقعان على إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدينالرئيس السيسي: العلاقات بين مصر والدنمارك قوية وعميقة وشهدت تطورا ملحوظاالرئاسة السورية: الأسد لم يغادر دمشق ووسائل إعلام أجنبية تنشر أخبار كاذبةالأرصاد: طقس غد بارد ليلًا بأغلب الأنحاء وشبورة كثيفة والصغرى بالقاهرة 15 درجة