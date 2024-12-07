شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى ينعى كاهن بأسقفية الشباب والان مع تفاصيل الخبر

تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بخالص العزاء لصاحبي النيافة الأنبا موسى أسقف الشباب والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، ولأسرة أسقفية الشباب، في رحيل الأب الفاضل القس ميخائيل عطية ويلتمس عزاءً لأسرته المباركة وتلاميذه وكل محبيه،

ورحل اليوم الأب المبارك القس ميخائيل عطية مرقس الكاهن الوقور وخادم الشباب الأمين، الكاهن المتبتل بأسقفية الشباب، عن عمر بلغ ٧١ سنة وخدمة كهنوتية استمرت ٢٨ سنة.

ولد الأب الراحل يوم ٣٠ نوفمبر ١٩٥٣ في حي شبرا بالقاهرة، ورسم كاهنًا يوم ١٤ نوفمبر ١٩٩٦، ليستكمل خدمته وتكريسه البتولي بأسقفية الشباب اللذين كان قد بدأهما فيها قبلها بعدة سنوات.

وتولى عدة مسؤوليات بالأسقفية من بينها لجنة جامعة، ومجلة الكلمة، ومركز تدريب الخدام. كما كان عضوًا في لجنة وضع رؤية للتربية الكنسية ضمن احتفالات اليوبيل المئوي لمدارس الأحد عام ٢٠١٨، وعضو اللجنة الفنية المعاونة لسكرتارية المجمع المقدس في الفترة من ٢٠١٢ وحتى ٢٠١٤.

خدم لمدة سنتين كاهنًا للشباب في منطقة ناشڤيل بولاية تينسي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وسبق كل هذا خدمته الواسعة في كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بشبرا التي تربى فيها ولم تنقطع خدمته فيها طوال حياته.

ومن المقرر أن تقام صلوات تجنيزه فى الحادية عشرة من صباح غد الأحد في كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بشبرا.