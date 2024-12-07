شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تؤكد على أهمية قياس الضغط بصفة دورية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة الصحة عبر صفاحتها الرسمية علي منصة فيس بوك، اليوم السبت، علي أهمية قياس الضغط بصفة دورية، فالكشف المبكر، يساعد في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم ومضاعفاته الخطيرة، وذلك في أطار مبادرة الأمراض المزمنة.

جدير بالذكر أن الكشف المبكر والمتابعة والعلاج بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

إنفوجراف وزارة الصحة