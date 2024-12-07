شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "قوى النواب" يشيد بجولة الرئيس السيسى الأوروبية ويصفها بالتاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب، بجولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأوروبية، التي تشمل ثلاث دول مهمة هي الدنمارك، النرويج، وأيرلندا، ووصفها بالتاريخية، حيث تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، فضلا عن فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الدولي.

وقال رئيس قوي عاملة النواب، إن هذه الجولة تأتي في توقيت مهم وترمي علي تقديم كل التسهيلات وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الثلاثة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح النائب عادل عبد الفضيل، أن أولي محطات جولة الرئيس السيسي الأوروبية كانت للدنمارك، حيث قوبل بحفاوة كبيرة تعكس مدى التقدير الذي تحظى به مصر وقيادتها، مشيدا بتوقيع بالإعلان المشترك الذي تم توقيعه بين البلدين، لرفع مستوى العلاقات المصرية - الدنماركية إلي مستوى الشراكة الاستراتيجية ، فضلا عن إطلاق مجلس الأعمال المشترك بين البلدين بإنشاء المستثمرين الدنماركيين مشروعات في أي من المجالات ذات الاهتمام المشترك بمصر بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الدنماركية .

كما أشاد رئيس قوي عاملة النواب بما أكده ملك الدنمارك فريدريك العاشر، أن مصر لا تزال شريكا حيويا لبلاده وبوابة إلي القارة الإفريقية، فضلا عن أن مصر بلدا جذابا للدنمارك وتمتلك ثقافات غنية و تاريخا رائعا وشعبا مرحبا .