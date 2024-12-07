شكرا لقرائتكم خبر عن القس رفعت فكرى: نشكر الله على بلادنا مصر وشعورنا بالأمن والأمان والان مع تفاصيل الخبر

قال القس رفعت فكرى الأمين العام المشارك فى مجلس كنائس الشرق الأوسط إنه ما يحدث فى الشرق الأوسط يجعلنا نشكر الله على بلادنا الحبيبة مصر، ويؤكد على إحساسنا وشعورنا بالأمن والأمان.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أن السياح يأتون إلى مصر للزيارة والتنزه لما يلمسوه من أمن وأمان وهى من أهم إيجابيات الدولة المصرية.

وذكر أنه يصلى من أجل أن يديم الله علنا نعمة الأمن والأمان والرخاء ويجعل بلادنا بلاد سعيدة ومطمئنة.